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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:17 ص
أقنعة الوجه
أقنعة الوجه
وكالات
طباعة
استجابت مجموعة من المهندسين من جامعة شيفيلد البريطانية للدعوة إلى المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال مبادرة لاستخدام تقنيات الطباعة المجسمة لصناعة أقنعة وجه (كمامات) لحماية الأطباء والعاملين في الحقل الطبي من مخاطر انتقال العدوى إليهم.

وذكر الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن فريق الباحثين بكلية الهندسة في جامعة شيفيلد يعكف على صناعة أقنعة للأطباء في المستشفيات والمراكز العلاجية.

ويضم الفريق خبراء في جميع مراحل عملية التصنيع، وبينها مجالي الطباعة المجسمة والوقاية الصحية وغيرها.

وطور الفريق منظومة للتصنيع تسمح له بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتأكد من نظافة جميع مكونات عملية التصنيع قبل بدء طباعة الأقنعة، وأن الأقنعة التي يتم طباعتها تكون معقمة وجاهزة للاستخدام قبل الشروع في شحنها.

ونقل الموقع عن الباحث بيت مالون، رئيس المشروع الذي يحمل اسم "أي فورج"، قوله: "يحتاج الأطباء والممرضون وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلاد إلى وسائل وقاية شخصية. ويشعر كثير منهم بالقلق بشأن تعذر الحصول على هذه الوسائل، وهم يتعرضون للعدوى في نهاية المطاف".

وأضاف: "كنت أرى أن بإمكاننا القيام بعمل ما لمساعدتهم بفضل الإمكانات الرائعة لدينا في جامعة شيفيلد، وقد استطاع فريق العمل استكمال عملية التصنيع بالكامل لأقنعة الوجه".

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