تقرير يكشق صلة الإخوان بتنظيم القاعدة و«كير» الأمريكية

كشف موقع ويكلي بليتز الأمريكي عن وجود صلة بين الجماعات الإرهابية حول العالم بما فيها تنظيم القاعدة ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) مع جماعة الاخوان الإرهابية، وفقا لما كشفته سلسلة محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة الإرهابية.حيث كشفت التحقيقات عن متآمرين غير مدانين في قضية الأرض المقدسة، وهم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA)، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، وجمعيات الطلاب المسلمين ( MSA) في الولايات المتحدة وكندا، حيث تعتبر هذه الجمعيات ذراعا أمريكية لجماعة الاخوان.وتابع الموقع الأمريكي أنه ما يزيد من قوة الجماعات المتطرفة وجماعة الاخوان في الغرب هو التمويل التركي والايراني لهما، وهو ما مكن هذه الجماعات من تحقيق المزيد من التسلل إلى الغرب.وفي الهند، قالت IANS، أكبر وكالة أنباء مستقلة في الهند، أن جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية المرتبطة بها نفذت "حملة مستمرة ضد الهند" في الولايات المتحدة، "مما أدى إلى إعلان الكونجرس الأمريكي قرار كشمير الأخير.وفقًا لتحقيقات IANS، قادت كلا من الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية و"المنظمة الشقيقة" التي تصف نفسها بـ "مساعدة الأيدي من أجل الإغاثة والتنمية"(HHRD) حملات في الولايات المتحدة ضد نيودلهي بعد أن ألغت الحكومة وضع جامو الخاص، وكشمير وجلبت الولاية على قدم المساواة مع أقاليم الاتحاد في الهند، في العام الماضي في 5 أغسطس.وكشفت الأدلة الوثائقية أن المنظمات السابقة لها علاقة بجماعة الاخوان المسلمين والمنظمة الأصولية الإسلامية التي حظرتها الهند العام الماضي بعد أن قتل انتحاري من جيش محمد أكثر من 40 جنديًا شبه عسكري في هجوم إرهابي في فبراير 2019.وكشفت وكالة الانباء الهندية عن العلاقة بين منظمة كير والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA) حيث انه في سبتمبر، استضافت ICNA عشاءً لنشطاء الحركة في كشمير في المركز الإسلامي لجمع الأموال وبعد بضعة أيام، أعلنت المنظمة مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والمجلس الهندي الأمريكي المسلم عن مسيرة احتجاجية في الأسبوع الأخير من سبتمبر حول وضع كشمير.وقال الموقع انه كانت نتيجة الحملة المستمرة ضد الهند إنه لم تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جلستين على الأقل حول كشمير، ولكن براميلا جايابال ورشيدة طالب، قدمتا وحاولتا دون جدوى تمرير قرارين ضد الهند بشأن كشمير في الكونجرس الأمريكي.