رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يكشق صلة الإخوان بتنظيم القاعدة و«كير» الأمريكية

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:17 ص
تنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة
أمينة ذكى
طباعة
كشف موقع ويكلي بليتز الأمريكي عن وجود صلة بين الجماعات الإرهابية حول العالم بما فيها تنظيم القاعدة ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) مع جماعة الاخوان الإرهابية، وفقا لما كشفته سلسلة محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة الإرهابية.

حيث كشفت التحقيقات عن متآمرين غير مدانين في قضية الأرض المقدسة، وهم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA)، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، وجمعيات الطلاب المسلمين ( MSA) في الولايات المتحدة وكندا، حيث تعتبر هذه الجمعيات ذراعا أمريكية لجماعة الاخوان.

وتابع الموقع الأمريكي أنه ما يزيد من قوة الجماعات المتطرفة وجماعة الاخوان في الغرب هو التمويل التركي والايراني لهما، وهو ما مكن هذه الجماعات من تحقيق المزيد من التسلل إلى الغرب.

وفي الهند، قالت IANS، أكبر وكالة أنباء مستقلة في الهند، أن جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية المرتبطة بها نفذت "حملة مستمرة ضد الهند" في الولايات المتحدة، "مما أدى إلى إعلان الكونجرس الأمريكي قرار كشمير الأخير.

وفقًا لتحقيقات IANS، قادت كلا من الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية و"المنظمة الشقيقة" التي تصف نفسها بـ "مساعدة الأيدي من أجل الإغاثة والتنمية"(HHRD) حملات في الولايات المتحدة ضد نيودلهي بعد أن ألغت الحكومة وضع جامو الخاص، وكشمير وجلبت الولاية على قدم المساواة مع أقاليم الاتحاد في الهند، في العام الماضي في 5 أغسطس.

وكشفت الأدلة الوثائقية أن المنظمات السابقة لها علاقة بجماعة الاخوان المسلمين والمنظمة الأصولية الإسلامية التي حظرتها الهند العام الماضي بعد أن قتل انتحاري من جيش محمد أكثر من 40 جنديًا شبه عسكري في هجوم إرهابي في فبراير 2019.

وكشفت وكالة الانباء الهندية عن العلاقة بين منظمة كير والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA) حيث انه في سبتمبر، استضافت ICNA عشاءً لنشطاء الحركة في كشمير في المركز الإسلامي لجمع الأموال وبعد بضعة أيام، أعلنت المنظمة مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والمجلس الهندي الأمريكي المسلم عن مسيرة احتجاجية في الأسبوع الأخير من سبتمبر حول وضع كشمير.

وقال الموقع انه كانت نتيجة الحملة المستمرة ضد الهند إنه لم تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جلستين على الأقل حول كشمير، ولكن براميلا جايابال ورشيدة طالب، قدمتا وحاولتا دون جدوى تمرير قرارين ضد الهند بشأن كشمير في الكونجرس الأمريكي.

موضوعات متعلقة

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 14 .. الموعد والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

حريق عقار فى الشيخ زايد (صور)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

موقع إلكتروني يتصدي للمعلومات الخاطئة عن كورونا

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

الكنديون يلجأون إلى «غسل» الأموال لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟

وزيرة الثقافة تنعى الشاعر الغنائى صلاح فايز

فتح باب الاشتراك في مسابقة «كتوبيا» للنشر

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة