حفل «أون لاين» لـ مدحت صالح الليلة

يحيي المطرب مدحت صالح، اليوم، حفلا غنائيا "أون لاين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك في التاسعة مساء على قناة وزارة الثقافة، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات" فضلًا عن أغاني ألبومه الأخير "بنت القلب".ويستعد مدحت صالح، لطرح أغنية جديدة، وهي ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، والأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى باسم سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.وطرح مدحت، مؤخرا كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز.