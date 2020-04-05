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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالتا وفاة بفيروس كورونا في موسكو والإصابات 4731

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:08 ص
كورونا
كورونا
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أعلن "المركز الروسي للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وفاة شخصين جراء إصابتهما بالفيروس، حيث أصيبا بالتهاب رئوي مضاعف توفيا على إثره في العاصمة (موسكو).

وأكد المركز- في بيان اليوم الأحد - أن مريضين تم تشخيص إصابتهما بالتهاب رئوي مُضاعف، كما ثبتت إصابتهما بفيروس "كورونا " توفيا في العاصمة (موسكو) أحدهما عن عمر يناهز الـ58 عامًا والأخر 70 عامًا، حسبما أفادت وكالة أنباء روسية.

يٌُشار إلى أنه تم تسجيل 3357 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء تفشي الفيروس، فيما خرج ما يصل إلى 194 شخصا من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، بينما توفي 29 مريضًا.

كما أنه تم الإبلاغ حتى صباح أمس السبت عن 4731 حالة إصابة بالفيروس في روسيا، معظمها في العاصمة (موسكو).

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