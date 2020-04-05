توقيف سوداني ثالث بعد الهجوم بسكين في فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية مساء السبت، سودانيا ثالثا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي قام به لاجئ سوداني وأسفر عن مقتل شخصا في جنوب شرق فرنسا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.وقالت المصادر إن ثلاثة رجال سودانيين موقوفون حاليا قيد التحقيق، هم عبد الله آ. أو. المنفذ المفترض للهجوم وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو 2017، ورجل ثان قدم على أنه "أحد معارفه" و"شاب سوداني يقيم في المركز نفسه" الذي يعيش فيه المشتبه به وتم توقيفه مساء السبت.