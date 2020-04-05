برلماني: المشروع البحثي لسنوات النقل مهارة جديدة للطلاب

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيما يخص إلغاء الامتحانات في الصف الثالث الإعدادي، ومراحل النقل، مقابل إجراء مشروع بحثي، تصب في مصلحة الطالب وتحافظ على صحته من خطر الإصابة فيروس كورونا المُستجد.وأضاف بركات، في بيان: "معرفة الطلاب بالأدوات التي توفرها التكنولوجيا تزيد من الخيارات التي قد يتبنونها، حيث أن كل طالب لديه الفرصة للمشاركة إما بشكل فردي أو داخل المجموعة، فعندما يستخدم الطلاب التكنولوجيا يكون الاندماج مابين العلوم والفنون والمجتمع أكثر حضورا من ذي قبل".وأوضح أن المشروع البحثي مهارة جديدة للطلاب، فهناك مهارات جديدة يكتسبوها، منها؛ العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار، وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، حيث يعتبر التعليم القائم على المشاريع بديلا للتلقين والاستظهار، والفصول الدراسية التي يقودها المعلم، فالتعلم القائم على المشاريع له العديد من المزايا لتنفيذ هذه الاستراتيجيات في الفصول الدراسية بما في ذلك عمق أكبر لإدراك المفاهيم، وقاعدة معرفية أوسع، وتحسين الاتصال والمهارات الشخصية والاجتماعية، وتعزيز مهارات القيادة، وزيادة الإبداع، وتحسين مهارات الكتابة.وأشار النائب إلى أهمية اكتساب مهارات البحث في هذا العمر المبكر، لما له من أهمية على مستقبلهم ومستقبل البحث العلمي ذاته، مؤكدا أن غرس أهمية البحث منذ الصغر ينشئ جيلا جديدا ويجعل البحث العلمي منهجه للوصول إلى غاياته وأهدافه، فعندما يستخدم الطلاب التكنولوجيا كأداة للتواصل مع الآخرين، فانهم هنا يتخذون دور نشط في مقابل الدور السلبي الذي يعتمد على نقل المعلومات من قبل المعلم، حيث أن الطلاب يبحثون باستمرار عن الخيارات التي تساعدهم على الحصول على المعلومات والأدوات التي تمكنهم من تحليلها وعرضها وتقديمها بصور مختلفة.