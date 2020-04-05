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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: لا حجر صحي لمخالفي الإقامة عند وصولهم إلى دولهم

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:05 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن مخالفي الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية في المدة التي حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية في بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم في مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار الجارالله - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إلى أنه تم ابلاغ روساء البعثات الدبلوماسية في الكويت بهذا الإجراء؛ للتنسيق مع دولهم واعتماد فحص الكويت الخاص بالفيروس، لعدم إخضاع هذه الدول رعاياها للحجر الصحي عند وصولهم إلى بلادهم.

ولفت الى أن الإجراء الكويتي يسهل عملية دخول المخالف للإقامة إلى بلاده، وفي الوقت نفسه عدم إرهاق المنظومة الصحية في الدول المستقبلة لرعاياها، مبينا أن العمل بما أعلنته وزارة الداخلية بعدم (التبصيم)، بما يسمح بإمكانية عودة المخالف إلى الكويت مرة أخرى بعد حصوله على تأشيرة دخول جديدة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قد أصدر قرارا آخر مارس الماضي، يسمح للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون تحميلهم أية غرامات او تذاكر السفر، مع تخصيص 5 أيام لـ5 جنسيات، وهي بالترتيب: الفلبينية، ثم المصرية، ثم الهندية، ثم البنجلاديشية، ثم السريلانكية، فيما تم تخصيص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.

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