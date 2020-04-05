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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تركيب لوحات توعوية لمواجهة كورونا بدمياط الجديدة (صور)

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:02 ص
محمد رجب
محمد رجب
علا العلاف
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أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تركيب بعض اللوحات الإرشادية فى أكبر شوارع وميادين مدينة دمياط الجديدة، للتحذير من مخاطر فيروس"كوروناا لمستجد"، مكتوب عليها طرق العناية والتدابير الوقائية والاحترازية من مخاطر الفيروس، وأساليب التعامل الطبية والشخصية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.
 
وأشار إلى إستمرار إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة في حملات تطهير وتعقيم الشوارع وموقف سيارات المدينة والأسواق التجارية المؤسسات العامة بالمدينة حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة من هذا الوباء المنتشر.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 التي اتخذتها الدولة تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والقرارات الصادرة عن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا
لوحات توعوية لمواجهة كورونا

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