وزير الصحة البريطاني: جونسون بصحة جيدة

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بصحة جيدة، وفق لشبكة سكاي نيوز الاخبارية.وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية في 27 مارس الماضي، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مصاب بفيروس كورونا، ويعاني من أعراض خفيفة وسيعزل نفسه في داونينج ستريت.وقال بيان صادر عن داونينج: "لقد أجرى جونسون اختبار فيروس كورونا بجهز الفحص الشخصي وذلك بناء على نصيحة شخصية من كبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي".وأضاف البيان أنه سيظل مسؤولا عن معالجة الحكومة للأزمة.