ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين وسط تفشي كورونا

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين ومنظف اليدين وأدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وسط تفشي المرض في جميع أنحاء العالم.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن ارتفاع الطلب على المنتجات الكورية الصنع للوقاية من كوفيد19- يرجع إلى تلقي كوريا الجنوبية اهتماما كبيرا من عدة دول في العالم كمثال يحتذى به لكل الدول في مجالي النظافة والحجر الصحي.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأحد إن حجم الصادرات من معقم اليدين بلغ 5.69 مليون دولار في مارس الماضي، بزيادة حادة بنسبة 604.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من أدوات تشخيص فيروس كورونا 48.65 مليون دولار، بزيادة 117.1% عن مارس من العام الماضي.وسبق أن أعلن المكتب الرئاسي يوم 17 مارس أن كوريا الجنوبية صدرت 51 ألف مجموعة من أدوات تشخيص فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كصادرات طارئة.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، بلغ عدد الدول التي طلبت استيراد أدوات تشخيص فيروس كورونا من كوريا 47 دولة حتى 25 مارس.