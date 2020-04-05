ترامب يرغب في عودة الجماهير إلى الملاعب قريبًا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في عودة الجماهير إلى الملاعب والساحات الرياضية في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب مؤتمر عبر الهاتف حول جائحة فيروس كورونا مع مفوضي الدوريات الرياضية الاحترافية الكبرى في البلاد اليوم الاحد.وقال ترامب "أريد عودة المشجعين إلى الساحات، كلما أصبحنا مستعدين، في أقرب وقت يمكننا، بوضوح والجماهير تريد العودة أيضًا".وعندما سُئل عن جدول زمني يمكن أن تعود فيه الجماهير إلى الملاعب والساحات، قال ترامب: "لا يمكنني أن أخبرك بموعد، ولكن أعتقد أنه سيكون عاجلًا وليس آجلًا".وبحث ترامب اليوم التعامل مع فيروس كورونا مع رؤساء الدوريات الرياضية الأمريكية، بما في ذلك مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكي روجر جوديل ومفوض دوري رابطة محترفي كرة السلة الامريكية ادم سيلفر.وتجاوز عدد الحالات المؤكدة لكورونا في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف شخص يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، بينما توفي أكثر من 8 آلاف و175 شخصا في البلاد بسبب مضاعفات تتعلق بـكوفيد.19-