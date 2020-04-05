إسرائيل: ارتفاع وفيات كورونا لـ46.. والإصابات تتخطى 8 آلاف

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل صباح اليوم الأحد بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 46 حالة.كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8018 حالة، موضحا أن 127 من المصابين في حالة خطيرة.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، تسجيل 423 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى سادس حالة وفاة خلال اليوم السبت.وقالت وزارة الصحة في الاحتلال، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 7851 حالة، و45 حالة وفاة.وفي السياق ذاته، اعتدى عدد من الإسرائيليين داخل أحد أحياء مستوطنة بني براك، على عناصر شرطة الاحتلال، الذين يتابعون تطبيق تعليمات الإغلاق الشامل.ووقعت الاشتباكات خلال محاولات الشرطة الإسرائيلية لمنع التجمعات والصلاة وفق تعليمات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بعد تفشي كورونا داخل بني براك، ووجود تقديرات تشير إلى أن المدينة بها نحو 75 ألف مصاب.من جانبها، أعلنت بلدية مستوطنة إيلات الإسرائيلية أنها نقلت قسرا بعض الإسرائيليين إلى إحدى المستشفيات للعزل الصحي، بعد انتهاكهم تعليمات الحجر المنزلي.