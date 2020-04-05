كورونا حول العالم: 63 ألف وفاة و1.16 مليون إصابة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 1،16 مليون شخص، توفي منهم 63 ألفا و437 في 190 بلدا ومنطقة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا وسجلت فيها أكثر من 45 ألف وفاة. أما العدد الأكبر من الوفيات فقد سجل في إيطاليا (15 ألفا و362) واسبانيا (11 ألفا و744). أما عدد الوفيات في فرنسا فقد بلغ 7560.سجلت بريطانيا رقما قياسيا جديد يتمثل بوفاة 708 أشخاص في يوم واحد بينهم طفل في الخامسة من العمر، هو أصغر ضحية للمرض في هذا البلد. في المجموع توفي 4313 شخصا في المستشفيات في هذا البلد.حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ الولايات المتحدة تدخل حاليا "فترة ستكون مروّعة" مع "أرقام سيّئة جدا" في الخسائر البشريّة.دعا رئيس بلدية نيويورك إلى التعبئة العام للطواقم الطبية مؤكدا أن الولاية بحاجة إلى مساعدة 45 ألف محترف إضافي.وتشكل نيويورك المركز الجديد للوباء في الولايات المتحدة. وقد أعلن فيها عن وفاة 630 شخصا في يوم واحد في أسوأ حصيله لها خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 8098.أعلنت السلطات تراجع عدد الذين يدخلون إلى مراكز العناية المشددة في المستشفيات للمرة الأولى في إيطاليا.وقالت "إنه نبأ مهم لأن ذلك يسمح بتخفيف العبء عن مستشفياتنا"، مؤكدة "انها المرة الأولى الي يتراجع فيها هذا العدد منذ أن بدأنا إدارة هذا الوضع الطارئ".دعي 3،9 مليارات نسمة على الأقل، أي نحو نصف سكان العالم، إلى البقاء في منازلهم أو أجبروا على ذلك للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في تسعين بلدا ومنطقة، حسب حصيلة لفرانس برس.وقد مددت اسبانيا العزل حتى 25 أبريل واليونان حتى 27 ابريل.طلبت فرنسا شراء حوالى ملياري قناع واق من الصين وعززت في الوقت نفسه القدرات الانتاجية الوطنية في هذا المجال.وباتت السلطات الصحية تشجع السكان على وضع "أقنعة بديلة" مصنوعة من القماش.وقال مدير معهد الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الخبير الأمريكي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض، إنه لم يعد هناك شك في أن الفيروس ينتقل في الهواء "عندما يتبادل الناس الحديث، وليس عند السعال أو العطس فحسب".ونتيجة لتصريحات مستشاره هذا نصح ترامب الأمريكيين بتغطية وجوههم في الخارج.وأوصت سلطات ساحل العاج مواطنيها بوضع أقنعة في الأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس في هذا البلد الذي سجلت فيه 245 إصابة ولا وفيات. وسجل ثمانون بالمئة من الوفيات في العاصمة أبيدجان.ستبدأ في فرنسا في السابع من أبريل تجربة سريرية تقضي بنقل بلازما دم من أشخاص تم شفاؤهم من المرض إلى "مرضى في حالة المرض الحاد".وستبدأ في فرنسا أيضا تجربة سريرية أخرى تقضي بإعطاء عشرة مرضى محلول من دم دودة بحرية تتمتع بقدرات أكسجة.صادق البرلمان التونسي على قانون يعزز صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي أصبح بإمكانه إصدار مراسيم لمدة شهرين بهدف تسريع تبني تدابير تهدف لمكافحة احتواء فيروس كورونا المستجد وتداعياته.طلبت الإمارات العربية المتحدة رسميا تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19.من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة تأجيل منتدى جيل المساواة (جينيراسيون ايغاليتيه) اللقاء الدولي حول المساواة بين النساء والرجال ينظم بالتعاون مع فرنسا والمكسيك، إلى النصف الأول من 2021.أعيد 740 جزائريا كانوا عالقين في تركيا نتيجة إلغاء الرحلات الجوية، على متن ثلاث رحلات لشركة الطيران الجزائرية الوطنية.ويشكل هؤلاء جزءا من 1788 جزائريا عالقا في اسطنبول منذ نهاية مارس ستتم إعادتهم في إطار جسر جوي محدود تديره الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية التركية.وغادر341 أوروبيا بينهم 139 فرنسيا ومعظمهم من السياح بوليفيا السبت متوجهين إلى فرنسا على متن طائرة تم استئجارها لإعادتهم إلى بلدانهم.