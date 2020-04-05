الجزائر توسع إجراء الحجر الجزئي إلى كل الولايات

قررت الجزائر أمس السبت توسيع إجراء الحجر الجزئي ليشمل كامل ولايات البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بـ 130 شخصا.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مساء السبت إنه تقرر "توسيع اجراء الحجر الجزئي الى كافة ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي"، وأن القرار ساري المفعول بدءا من الأحد وحتى التاسع عشر من أبريل.قبل هذا القرار، كان إجراء الحجر الجزئي - المتمثل بحظر تجول من السابعة مساء حتى السابعة صباحا - مطبقا في الجزائر العاصمة و13 ولاية من ولايات البلاد الـ 48.وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ان الجزائر سجلت 130 وفاة بالفيروس، وتسعين حالة شفاء.وستبقى ولاية البليدة خاضعة لإجراء الحجر الكلي، وتم الاعلان رسميا عن 1،251 حالة إصابة بكوفيد-19 على الأراضي الجزائرية.في 19 مارس امرت السلطات الجزائرية باغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى كما وتعليق كل وسائل النقل العام والخاص داخل المدن وبين الولايات، وكذلك حركة السكك الحديد.