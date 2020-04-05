البابا فرنسيس يحتفل بـ«أحد الشعانين» منفردًا.. اليوم

تحتفل الكنائس الغربية حول العالم، اليوم الأحد، 5 أبريل، بـ«أحد الشعانين»، يعقبه أيام «البصخة المقدسة»، ثم «خميس العهد»، و«الجمعة الحزينة»، ثم «سبت النور»، إلى أن تحتفل بعيد القيامة المجيد 12 من الشهر ذاته، وفقا للتقويم الغربي.وأعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يترأس اليوم «أحد الشعانين» ببازليك بطرس بالفاتيكان منفردا، على أن تُنقل الاحتفالات مباشرة عبر موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك»، كإجراء احترازي لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID -19).وأعلنت بطريركية اللاتين بالقدس إلغاء مسيرة أحد الشعانين التى تنطلق اليوم الأحد، والتى كانت تنظم سنويا ضمن احتفالات أسبوع الآلام بمشاركة العديد من الحجاج المسيحين، بسبب تفشي فيروس «كورونا».