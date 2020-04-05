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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يحتفل بـ«أحد الشعانين» منفردًا.. اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:44 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنائس الغربية حول العالم، اليوم الأحد، 5 أبريل، بـ«أحد الشعانين»، يعقبه أيام «البصخة المقدسة»، ثم «خميس العهد»، و«الجمعة الحزينة»، ثم «سبت النور»، إلى أن تحتفل بعيد القيامة المجيد 12 من الشهر ذاته، وفقا للتقويم الغربي.

وأعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يترأس اليوم «أحد الشعانين» ببازليك بطرس بالفاتيكان منفردا، على أن تُنقل الاحتفالات مباشرة عبر موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك»، كإجراء احترازي لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وأعلنت بطريركية اللاتين بالقدس إلغاء مسيرة أحد الشعانين التى تنطلق اليوم الأحد، والتى كانت تنظم سنويا ضمن احتفالات أسبوع الآلام بمشاركة العديد من الحجاج المسيحين، بسبب تفشي فيروس «كورونا».

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