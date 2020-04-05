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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اتحاد لاعبات الجولف المحترفات يؤجل 5 بطولات بسبب «كورونا»

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:41 ص
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد الدولي للاعبات الجولف المحترفات تأجيل البطولات الخمس القادمة بما فيها بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات، تحسبًا للتفشي فيروس «كورونا» المستجد في أنحاء العالم.

وقال مايك وان، مفوض الاتحاد، إن جولة بطولات الجولف لن تُستأنف حتى يتسنى لغالبية اللاعبات المحترفات بما فيهن اليابانية المصنفة الرابعة على العالم ناسا هاتاوكا من المشاركة.

وأضاف، في حديث لقناة الجولف «كانت أعظم مزايانا التنافسية خلال السنوات الخمس أو الست الماضية هى تنوعنا العالمى»، مشيرا إلى صعوبة تواصل المنافسات فى ظل الأوضاع الحالية.

يذكر أنه مع تفشى الفيروس في أنحاء العالم، تم تقييد حركة السفر الدولية، كما تواجه الشكوك كثير من اللاعبات بشأن الموعد الذى سيتسنى لهن فيه العودة للمشاركة فى المنافسات التي توقفت منذ أسابيع.

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