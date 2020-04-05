رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:34 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
طور باحثون أمريكيون، في كلية طب جامعة «فيرمونت» بالولايات المتحدة، تطبيقا أطلقوا عليه اسم «آلية الذعر» (Panic Mechanic) يعتمد على تكثيف متابعة الأشخاص الذين يعانون نوبات ذعر وخوف أثناء تفشي فيرس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال الإفادات البيولوجية عبر الهاتف الذكي يمكن من خلالها إدارة مشاعر الخوف والذعر لديهم.

ويقوم التطبيق بعملية إكساب المزيد من المعلومات الخاصة بالوظائف الفسيولوجية لجسم الإنسان بواسطة استخدام الأجهزة الإلكترونية، بهدف التعامل مع أنظمة الجسم.

ويرى الباحثون أن التطبيق المطور الجديد، يمكن استخدامه كمكمل للرعاية السريرية المهنية، حيث يستخدم الكاميرا الخاصة في الهاتف الذكي للشخص، لقياس مستويات استجابة الجسم لمستويات الذعر، وذلك باستخدام نهج مماثل للتصوير الضوئي.

وأوضح الباحثون أنه بالإضافة إلى عرض مقياس موضوعي لاستجابة الذعر في الجسم، يسجل التطبيق مستويات نوم الشخص وساعات ممارسته للرياضة، وما تناوله من عناصر غذائية، فضلا عن مستويات القلق، ومدى تعاطيه للمخدرات أو الكحوليات، وهو مايوفر البيانات عن سلوكيات الشخص وعناصر إثارة مخاوفه التي يمكن تجنبها في المستقبل، كما يتنبأ التطبيق بمدة استمرار نوبات القلق والذعر، استنادا على تحليل بيانات النوبات السابقة.

وشدد الباحثون على أن التطبيق الجديد يعد مفتاحا لأحد أكثر الجوانب المخيفة لنوبات الفزع التي تصيب الإنسان، التي يشعر الكثير من المرضى أنها لن تنتهي.

موضوعات متعلقة

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إصابة 31 إثر انقلاب أتوبيس ببرانى فى مطروح (صور)

بورصة الدواجن.. أسعار اليوم السبت 4-4-2020 في الأسواق

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

ترامب يرغب في عودة الجماهير إلى الملاعب قريبًا

لاعب ياباني بأمريكا: التمييز ضد الآسيويين يتصاعد بسبب «كورونا»

اتحاد لاعبات الجولف المحترفات يؤجل 5 بطولات بسبب «كورونا»

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟

وزيرة الثقافة تنعى الشاعر الغنائى صلاح فايز

فتح باب الاشتراك في مسابقة «كتوبيا» للنشر

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة