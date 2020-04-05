طلاب أولى ثانوى يبدأون أول الامتحانات التجريبية من المنزل.. اليوم

يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، الموافق 5 أبريل، أول الامتحانات التجريبية، بمادة اللغة العربية، والمقرر إقامتها إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حدد موعد تلك الاختبارات في الفترة من ٥ حتى ٢٢ أبريل الجاري، كذلك الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.





وأشار وزير التربية والتعليم، في بيان له، إلى أن الامتحانات سيتم عقدها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، كما أنه يمكن أداؤها عبر التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو محمول متصل بالإنترنت.



