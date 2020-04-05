السعودية تسجل 191 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن تلك الإصابات موزعة على 16 مدينة ومحافظة بالمناطق المختلفة في المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2370 إصابة.وضمت الرياض 44 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 72 حالة، أما المدينة المنورة فشهدت 3 حالات، وجدة سجلت 32 إصابة، أما القطيف فسجلت 8 حالات، والدمام 4 حالات، والخبر سجلت 6 إصابات، وفي الظهران وجدت 6 حالات، أما تبوك تبوك فشهدت حالتين، فيما ظهرت في الطائف 4 حالات، وفي خميس مشيط 3 حالات، وفي الخفجي حالة واحدة، وفي أبها حالة واحدة، أما الباحة فسجلت حالة واحدة، ورأس تنورة حالة واحدة، وأخيرا في المبرز حالتين.