حريق عقار فى الشيخ زايد.. (صور)

نشب منذ قليل، حريق هائل في مدينة الشيخ زايد، نتيجة انفجار سيارة في الجراج الخاص بعمارة في الحي الثامن مجاورة ثالثة، السيارات بالقرب من شارع المعهد الديني، منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، دون إصابات أو حالات وفاة، وبكن لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق.ووصلت قوات سيارات الإطفاء منذ قليل وما زالت محاولات السيطرة على الحريق مستمرة، حيث وصلت 5 سيارات من الحماية المدنية لإخماد الحريق.وأكد شهود عيان أن الحريق أدى لتفحم العمارة الخاصة بالجراج وأوشك على التهام العقار بالكامل، وطالبت قوات الحماية المدنية بطلب دعم من نقطة تمركز قريبة من الشيخ زايد.