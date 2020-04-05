تعرف على أبرز مواجهات «WrestleMania» والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لـ «راسلمينيا 36» (WrestleMania)



مواجهات «راسلمينيا 36» (WrestleMania)



تشارلوت فلير ضد ريا ريبلي على لقب سيدات عرض NXT.



بروك ليسنر ضد درو ماكنتير على لقب الاتحاد.



جولدبيرج ضد خصم لم يتم تحديده بعد على لقب WWE العالمي.



بيكي لينش ضد تشاينا بازلر على لقب سيدات عرض الرو.



جون سينا ضد براي وايت – ذا فيند.



بايلي ضد لايسي إيفانز ضد ناعومي ضد ساشا بانكس ضد تامينا سنوكا على لقب سيدات سماك داون.



أندرتيكر ضد أي جي سنايلز في مواجهة ساحة العظام.



سيث رولينز ضد كيفن اوينز.



فريق ذا ميز وجون موريسون ضد فريق نيوداي ( بيج إي وكوفي كينجستون)، فريق الأوسوز ( جاي وجيمي أوسو)، على لقب فرق الزوجي لسماك داون في نزال سلالم.



ذا ستريت بروفيتش ضد فريق أوستن ثيوري وأنجل جارزا ( مع زيلينا فيجا) على لقب فرق الزوجي لعرض الرو.



أليستر بلاك ضد بوبي لاشلي (مع لانا)



إلايس ضد ملك الحلبة بارون كوربن



إيدج ضد راندي أورتن – آخر من يقف الحلبة.



سامي زين (مع سيزارو وشينسوكي ناكامورا) ضد دانيال براين (مع درو جولاك) – على لقب القارات



فريق كابوكي واريورز ضد فريق أليكسا بليس ونكي كروس على لقب زوجي السيدات.



دولف زيجلر ضد أوتس مع ماندي روز.

بدأت منذ قليل فعاليات بطولة «راسلمينيا 36» (WrestleMania)، والتي تستمر لمدة يومين بدلا من يوم واحد، حيث تتم لأول مرة في تاريخها بدون جمهور، كإجراء احترازي تفاديًا لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.تأثير فيروس «كورونا» على البطولة لم يتوقف على غياب الجمهور فحسب، بل تشهد البطولة غياب عدد من المصارعين بسبب الظروف الدولية وتوقف حركة الطيران بمعظم البلاد بسبب انتشار الفيروس، وهو ما يتسبب في صعوبة انتقال بعض المصارعين.مواعيد العرضويبدأ عرض «راسلمينيا 36» (WrestleMania) بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية من صباح الأحد بتوقيت مكة المكرمة الواحدة بتوقيت القاهرة، والتي من المقرر أن يتم عرضها لمدة يومين متتاليين في نفس الموعد.ومن المتوقع أن يستمر العرض في كل ليلة من 3 إلى 4 ساعات، دون احتساب عروض الانطلاق، والتي تبدأ قبل ساعة واحدة من الانطلاق الرئيسي.وأعلن الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة «WWE» عرض البطولة عبر شبكة WWE Network المشفرة، والتي يتم مشاهدتها باشتراك شهري، أو عبر الإنترنت.كما يمكن مشاهدة المباريات عبر قناة CBS Sports التي تملك الحقوق الحصرية للنقل التليفزيوني للعرض على مدار يومي السبت والأحد.