مقتل 63 مسلحًا بالنيجر فى معارك قرب الحدود مع مالى

أعلنت وزارة دفاع النيجر في بيان لها، عن مقتل 63 مسلحًا، وأربعة عسكريين نيجريين وجرح 19 آخرين، خلال معارك بين الجيش ومسلحين في منطقة "تيلابيري" القريبة من الحدود مع مالي.وأوضحت وزارة الدفاع النيجرية في بيانها أن، المسلحين قدموا على متن آليات عديدة ونحو 50 دراجة نارية، وأن الاشتباكات مع عناصر الجيش أجبرت المهاجمين على الفرار، وصادر خلالها الجيش النيجري عشرات الدراجات النارية وأسلحة ومعدات متنوعة تعود للمهاجمين.وكانت إحصائية رسمية نيجرية، قد أكدت في وقت سابق مقتل 174 جنديًا بالنيجر في 3 هجمات خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.