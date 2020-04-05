فرنسا تسجّل 441 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 441 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكر مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون في مؤتمرً صحفي.وقال جيروم إن، 5532 وفاة كانت في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.وأكد سالومون، وجود 28143 شخصًا مصابًا في المستشفيات في فرنسا، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات 68605 في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض بطيء في عدد المصابين والوفيات.