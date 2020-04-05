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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 3 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا»

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى 30 إصابة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة، أمس السبت، تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفا و818 إصابة.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي الصادر السبت، أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدون من الخارج.

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