الإسعاف: نتخذ كل الإجراءات الوقائية حفاظًا على العاملين

قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف إن، معدل اتصال المرضى بهم زاد بسبب فرض الحظر، لأن الإسعاف هي السبيل الوحيد للمواطن لتوصيل الخدمة الطبية المطلوبة، مشيرا إلى أن رجال الإسعاف يقدمون خدمة نقل المواطنين المصريين المشتبه بإصابتهم أو المصابين بكورونا على مدار الساعة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "أن رجال الإسعاف هم خط الدفاع الأول ويشاركون زملاؤهم من الطب الوقائي في الترصد وإجراء المسح للحالات وجميعنا نعمل في فريق واحد".وأوضح أنه، عند تعامل المسعفين مع حالات الاشتباه أو حالات الإصابة تتخذ الهيئة كل الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على العاملين.وتابع رئيس هيئة الإسعاف أن، رجال الإسعاف يعلمون جيدا أن هذه الإجراءات التي تتم مع المرضى هي للحفاظ على الوطن ويجب عليهم الالتزام ومراجعة أنفسهم في جميع الإجراءات.واستكمل محمد جاد، أن وزارة الصحة تقوم بدعمنا سواء من بالمواد المطهرة أو المستلزمات الوقائية.