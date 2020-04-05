ترامب: مقبلون على أصعب أسبوعين.. استعدوا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعبه بالاستعداد لموجة جديدة من زيادة أعداد وفيات فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدا أن البلاد ستواجه أصعب أسبوعين في تلك الجائحة.





وقال ترامب، خلال لقاء مع الصحفيين، «سيكون هناك عدد كبير من الوفيات»، رافضا في الوقت ذاته انتقادات بأن الحكومة الاتحادية لم تفعل ما يكفي لتوفير أجهزة تنفس صناعي.





وأضاف الرئيس الأمريكي أن بعض الحكام يطلبون عددا من الأجهزة أكبر مما سيحتاجونه.





وتابع: «إننا مقبلون على وقت سيكون مروعا جدا، ربما لم نر قط شيئا مثل هذا النوع من الأعداد. ربما خلال الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو ما شابه ذلك».





وقال حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، السبت، إن الأمراض ذات الصلة بفيروس كورونا قتلت 630 شخصا في أسوأ 24 ساعة تمر إلى الآن بالولاية التي تضررت من الجائحة أكثر من أي ولاية أميركية أخرى.



