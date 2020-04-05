«الأرصاد»: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 29



شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 28



طنطا الصغرى 22 والعظمى 27



دمنهور الصغرى 21 والعظمى 24



الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23



بلطيم الصغرى 20 والعظمى 24



مطروح الصغرى 17 والعظمى 23



السلوم الصغرى 15 والعظمى 25



سيوة الصغرى 16 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24



دمياط الصغرى 19 والعظمى 25



الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 27



الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30



السويس الصغرى 18 والعظمى 30



العريش الصغرى 19 والعظمى 25



رفح الصغرى 19 والعظمى 25



رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 29



نخل الصغرى 16 والعظمى 30



نويبع الصغرى 25 والعظمى 33



طابا الصغرى 22 والعظمى 30



كاترين الصغرى 15 والعظمى 23



الطور الصغرى 18 والعظمى 30



شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 34



الغردقة الصغرى 20 والعظمى 36



مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30



الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31



بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32



المنيا الصغرى 19 والعظمى 33



أسيوط الصغرى 18 والعظمى 34



سوهاج الصغرى 19 والعظمى 36



قنا الصغرى 19 والعظمى 38



الأقصر الصغرى 19 والعظمى 39



أسوان الصغرى 20 والعظمى 39



أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38



الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 37



شلاتين الصغرى 21 والعظمى 36



أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 36



حلايب الصغرى 22 والعظمى 37



رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأحد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا معتدلًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا معتدلًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارًا مائل للررودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى