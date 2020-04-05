شعبة الإتصالات: القطاع نجح فى التعامل مع أزمة كورونا

قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الإتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن، القطاع نجح في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن هناك زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت سواء الأرضي أو الموبايل وشهدت السعات الدولية والمحلية نمو كبير في حركة نقل البيانات.وأكد الليثي أن، خطة تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات التي كلف بتنفيذها بها الرئيس السيسي علي مدار الخمس سنوات الماضية أدت إلى تحمل الشبكات الارضية إلي هذه الضغط الكبير، مشيدًا بما قدمه الحكومة في هذا الشأن من استثمارات تجاوزت 100 مليار جنيه منها 30 مليار جنيه خلال العام الماضي.وقال رئيس الشعبة إن، شركات المحمول أيضًا انفقت نحو 45 مليار جنيه استثمارات علي تحديث وتوسعت الشبكات والتي تتحمل نحو 43 مليون مستخدم للانترنت الأرضي، مؤكدًا أن الحكومة استطاعت من إدارة الأزمة بشكل جيد وقدمت إجراءات احترازية قوية تفوقت فيها علي دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح الليثي أن، العام المالي 2020-2021 سيشهد استثمارات كبيرة تقدر بنحو 15 مليار جنيه من شركات الإتصالات في البنية التحتية بالإضافة الي زيادة مخصصات وزارة الاتصالات الي 10 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع الفايبر "كابلات الألياف الضوئية" الي المحافظات وتوصيل المباني الحكومية بالاضافة الي تنفيذ مشروع التحول الرقمي واتاحت الخدمات الحكومية الكترونيًا.