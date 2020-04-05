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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانية: ثقافة المصريين لا تتوافق مع فكرة الحظر الشامل

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:19 ص
سولاف درويش
سولاف درويش
سناء إسماعيل
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قالت النائبة البرلمانية سولاف درويش إن، ثقافة المصريين لا تتوافق مع فكرة فرض الحظر الشامل من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أنه حتى الآن هناك مواطنين غير ملتزمين وغير مدركين لما تمر به مصر والعالم جراء تفشي الفيروس القاتل، وتابعت:"أنا متخوفة من فرض حظر تجوال شامل لأن ثقافات الناس لن تستوعب ذلك".

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية أن، الفترة الصباحية هى المشكلة الحقيقة التي تواجه مصر في إطار مواجهة فيروس كورونا، كون ثقافة التلامس بين المصريين ما زالت موجودة إلى جانب المستهينين بخطورة الأمر، وتابعت:" هناك فئة موجودة فى المجتمع المصرى تستهين..أنا لا استطيع أن أقول أننى مع الحظر الشامل إلا عندما تعلن غرفة إدارة الأزمات عن أنها تستطيع أن تسيطر على الأمور بشكل كامل وتام ولا يوجد لديها أية عقبات فى ذلك".

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنها، مع فكرة زيادة ساعات الحظر إلى جانب الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها الدولة المصرية، إلى جانب إجراءات وزارة الصحة.

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