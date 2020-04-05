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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:03 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
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أعاد الممثل محمد رمضان نشر صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لشيك مدون عليه توقيعه موجها إلى صندوق «تحيا مصر» لمكافحة أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وعلق «رمضان» على هذا الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «أقل واجب تجاه الغالية مصر، تحيا مصر».

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «البرنس» الذي تقوم بإنتاجه شركة «سينرجي» بقيادة المنتج تامر مرسي، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم نور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز ومحمد مهران وأحمد زاهر وآخرون.شاهد

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