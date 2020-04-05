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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 38 محطة مياه بالمدن الجديدة لإنتاج 1.9 مليار م3

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:21 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد محطات المياه النقية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بلغت 38 محطة منهم 28 محطة سطحية، و10 محطات آبار، تنتج جميعها حوالى 1.9 مليار م3 فى السنة، حتى عام 2018.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن مدينة الصالحية الجديدة استحوذت على العدد الأكبر من محطات المياه بالمدن العمرانية الجديدة بـ 5 محطات تنتج 17.5 مليون م3، يليها مدينة العاشر من رمضان بعدد 4 محطات تنتج 453 مليون م3، ومدينة العبور بعدد 3 محطات تنتج 379 مليون م3، ومدينة السادات 3 محطات تنتج 71.6 مليون م3، وأسوان الجديدة 3 محطات تنتج 11.8 مليون م3.

فيما بلغ عدد محطات المياه بمدينة القاهرة الجديدة 2 محطة تنتج 193.5 مليون م3، وبنى سويف الجديدة 2 محطة تنتج 42 مليون م3، والمنيا الجديدة بعدد 2 محطة تنتج 20.1 مليون م3، وأسيوط الجديدة 2 محطة تنتج 22.5 مليون م3، وسوهاج الجديدة 2 محطة تنتج 15.1 مليون م3.

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