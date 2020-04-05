مصطفى وعلى أمين الخيرية: 12 مليون جنيه دعمًا للمتضررين من كورونا

أوصت صفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، بضرورة مشاركة المجتمع المدني في الظروف التي تمر بها مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس أمناء المؤسسة أخرج 12 مليون جنيه لدعم المتضررين، مضيفة:" خصصنا منهم 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تعاني من آثار فيروس كورونا وألف جنيه لكل أسرة ونستهدف 5 آلاف أسرة".وتابعت:" ونقدم أجهزة طبية للمستشفيات الحكومية التي تكون في حاجة ضرورية لها ومنها: تقديم 5 أجهزة غسيل كلوي في مستشفى قناة العالم وغيرها من المستشفيات".وأكملت صفية مصطفى أمين:" نعمل مع وزارة القوى العاملة من أجل توزيع أموال دعم العمالة غير المنتظمة، ووصلنا كشوفات بأسماء العمالة غير المنتظمة".ولفتت إلى أن، هناك بروتوكول مع هيئة البريد لتوزيع المساعدات المالية للمتضررين من فيروس كورونا ونهتم بشكل كبير بالطلبة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن، عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.وأضاف أنه، تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن، إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.