ديمة عجلانى تطرح أزياء رمضان ٢٠٢٠

ظهرت الأزياء الرمضانية لعام ٢٠٢٠، وقدمت المصممة ديمة عجلاني مجموعة مستوحاة من التراث العربي الغني، بالإضافة إلى رؤيتها كمصممة سعودية بحرينية للمرأة العربية وتراثها الخاص.نجحت عجلاني في نشر بصمتها الخاصة بأزياء المرأة العربية، خاصة في مجموعتها الأخيرة بحسب تصريحاتها الخاصة، كما تمكنت من إضافة لمستها المميزة بفضل التطريز الناعم المستوحى من التراث العربي والقصات المريحة والأقمشة الفاخرة التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية.شكل تصاميمهادمجت ديمة بين ثقافتين قريبتين من بعضهما البعض وفريدتين من نوعهما في آنٍ واحد، وهما الثقافة السعودية والبحرينية، فاعتمدت على الأقمشة الطبيعية والألوان الهادئة، بجانب إدخالها للتطريزات التقليدية، واليدوية، لتخرج بمجموعة كلاسيكية وأنيقة في الوقت ذاته.كما استخدمت التطريز اليدوي من الخرز الملون واللؤلؤي الذي يمكن أن يستمر لسنوات عدة في خزانة المرأة.شكل أزيائهاركزت عجلاني في مجموعتها الجديدة على أفكار معينة رمضانية برزت خلالها القصات الفضفاضة لإبراز عنصر الراحة الذي يعتبره من بين الأساسيات في شهر رمضان، خاصة في الأجواء الحارة، بالإضافة لاختيار أقمشة خفيفة تناسب هذه الأجواء.الألوانركزت ديمة على الألوان الفاتحة التي تتناسب مع أجواء شهر رمضان، بجانب أنها تميل للصيف نوعا ما، كما أنها اعتمدت بشكل أساسي على التطريزات الذهبية والفضية المستوحاة من الأشكال والتطريزات التقليدية والمناظر الصحراوية التي ترجع للثقافة السعودية.