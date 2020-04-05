إيرباص تنقل ملايين الأقنعة الطبية من الصين إلى أوروبا وألمانيا

قامت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات بنقل ملايين الأقنعة الطبية من الصين إلى أووربا ضمن "الجسر الجوي" الذي تنفذه الشركة الأوروبية لللتعامل مع أزمة كورونا.وقالت الشركة مساء السبت إنها أطلقت طائرة تابعة لها أمس من تولوز الفرنسية إلى تيانين بالصين في رحلة تجريبية لطراز إيه 35-1000 لتعود وعلى متنها حوالي اربعة ملايين قناع وجه، سينقل جزء منها أيضا إلى هامبورج شمالي ألمانيا.وأضافت الشركة أن جزءًا من هذه الأقنعة سيبقى في ألمانيا والباقي سينقل إلى تولوز لتوزيعه على المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية في الدول التي تشارك في تصنيع طائرات إيرباص وهي أسبانيا وفرنسا وبريطانيا.وأشارت الشركة إلى أن عدة رحلات جوية بين أوروبا والصين نظمت خلال الأيام الماضية من أجل تزويد المستشفيات الأوروبية بحوالي ستة ملايين قناع وجه صحي.