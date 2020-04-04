الإحصاء: مصر عززت مخزون السلع الاستراتيجية بـ1.5 مليار دولار

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر عززت مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والزراعية باستيراد كميات تخطت قيمتها الـ 1.5 مليار دولار شهريًا مطلع عام 2020، تمثل ثلث إجمالي قيمة الواردات خلال تلك الفترة، في خضم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.وأظهر تقرير الإحصاء، أن واردات مصر من القمح جاءت في صدارة واردات السلع الغذائية التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% مطلع عام 2020، لتصل إلى 283.8 مليون دولار خلال يناير الماضى مقابل 246.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 36.9 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات لحوم حية ومجمدة218.4 مليون دولار، وألبان 61.9 مليون دولار، فول عريض وصغير 13.8 مليون دولار، عدس 9.2 مليون دولار.كما ارتفعت الواردات المصرية من الأسماك المملحة "رنجة" بنسبة 41% تزامنًا مع استعدادات أعياد شم النسيم، لتسجل 10.2 مليون دولار مطلع 2020 مقابل 7.2 مليون دولار واردات فى التوقيت نفسه من العام السابق عليه.