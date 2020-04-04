حملة لتطهير وتعقيم المحلات التجارية والوحدات الصحية بأكتوبر الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة لتعقيم مبنى جهاز المدينة والمقر التنفيذي للجهاز بقطاع «د»، بالإضافة إلى أنه تم تعقيم كافة المحلات التجارية بمنطقة ٨٠٠ فدان والملاعب الرياضية والمواصلات العامة والوحدات الصحية، حيث تم ذلك بالتعاون مجلس أمناء المدينة.وأوضح رئيس مدينة أكتوبر الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم البدء في تعقيم عمارات الإسكان الاجتماعي وأماكن الحدائق العامة بالمدينة، حيث يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على توعية وحماية المواطنين.وشدد رئيس الجهاز علي ضرورة مواصلة عمليات التعقيم بصورة دورية، ونشر تعليمات عن الصحة الوقائية بين العاملين والمواطنين بالمدينة واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل حرصًا علي الصحة العامة.