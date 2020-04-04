مقتل إرهابيين في عملية عسكرية للجيش التونسي بالقصرين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مساء اليوم، مقتل عنصريين إرهابيين في ولاية القصرين ضمن عملية أمنية لقوات الجيش.وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أن الوحدات العسكرية، تمكنت بإسناد من وحدات الحرس الوطني، من القضاء على عنصرين إرهابيين، إثر نصب كمين لهما بمرتفعات جبل السلوم بولاية القصرين.يذكر أن هجوما انتحاريا وقع مطلع مارس الماضي قرب السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية استهدف نقطة أمنية كانت قرب السفارة ما أسفر عن إصابة 5 أفراد من قوات التأمين ووفاة آخر بخلاف إصابة أحد المدنيين.وأوضحت الداخلية التونسية وقتها أن الهجوم نفذه انتحاريين ما أسفر عن مصرعهما في التفجير.