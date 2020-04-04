رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة» :يجب تكاتف الشعب مع الدولة لعبور أزمة «كورونا»

السبت 04/أبريل/2020 - 11:05 م
جريدة الدستور
طباعة
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه يجب على الشعب المصري التكاتف في المحنة التي تمر بها مصر والعالم أجمع، وأن يقف صفًا بجانب الحكومة، من أجل أن نمر من عنق الزجاجة بسلام

وأضاف "التهامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي ،عبر فضائية الصحة والجمال، أنه يجب توعية المواطنين والشعب المصري بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، موضحًا أن الدولة قامت بكل جهدها و"عملت اللي عليها"، سواء يسرت على المواطنين الجلوس في منازلهم، أو اعادت العالقين من خارج مصر إلى ذويهم سالمين، فيجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني منتشرة في جميع ربوع الوطن، مؤكدًا أن حزبه حقوق الإنسان والمواطنة قام بعمل منشورات توعوية للمواطنين وقام بلصقها على مناطق التي تتجمع فيها المواطنين صباحًا، مثل البنوك ومكاتب البريد وأقسام الشرطة، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين نهارا.

وتابع :" نشرنا بنود توعوية بتجنب الازدحام، وعدم العطس إلا في مناديل وعدم إلقائها إلا في صناديق القمامة، لمنع انتشار العدوي، والجلوس في المنزل، طالما أن الفرد هو واسرته في المنزل لن يتعرض للعدوى ولن يعرض الاخرين للعدوى".

موضوعات متعلقة

خالد أبوبكر: «الرهان على الناس خسران وأزمة كورونا هتطول»

إصابة 31 إثر انقلاب أتوبيس ببرانى فى مطروح (صور)

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 14 .. الموعد والقنوات الناقلة

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

هل هناك كتب تنبأت بفيروس كورونا؟.. أساتذة وباحثون في التاريخ يجيبون

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا