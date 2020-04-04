رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة» :يجب تكاتف الشعب مع الدولة لعبور أزمة «كورونا»

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه يجب على الشعب المصري التكاتف في المحنة التي تمر بها مصر والعالم أجمع، وأن يقف صفًا بجانب الحكومة، من أجل أن نمر من عنق الزجاجة بسلام

وأضاف "التهامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي ،عبر فضائية الصحة والجمال، أنه يجب توعية المواطنين والشعب المصري بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، موضحًا أن الدولة قامت بكل جهدها و"عملت اللي عليها"، سواء يسرت على المواطنين الجلوس في منازلهم، أو اعادت العالقين من خارج مصر إلى ذويهم سالمين، فيجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني منتشرة في جميع ربوع الوطن، مؤكدًا أن حزبه حقوق الإنسان والمواطنة قام بعمل منشورات توعوية للمواطنين وقام بلصقها على مناطق التي تتجمع فيها المواطنين صباحًا، مثل البنوك ومكاتب البريد وأقسام الشرطة، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين نهارا.

وتابع :" نشرنا بنود توعوية بتجنب الازدحام، وعدم العطس إلا في مناديل وعدم إلقائها إلا في صناديق القمامة، لمنع انتشار العدوي، والجلوس في المنزل، طالما أن الفرد هو واسرته في المنزل لن يتعرض للعدوى ولن يعرض الاخرين للعدوى".