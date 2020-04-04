«الأقصر» تواصل حملات التطهير والتعقيم بالمراكز والمدن

أعلن الدكتور عاطف أحمد على، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID -19».وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم اليوم رش وتطهير مقار معسكر فرق الأمن بالحبيل بمدينة البياضية، وساحة الشيخ السيد علي القرافي بنجع آل عبلوك بمنشأة العماري بمدينة الأقصر.جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.