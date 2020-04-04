الرقابة الروسية: إجراء 37 ألف اختبار كورونا يوميًا

أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الحكومية الروسية آنا بوبوفا إجراء ما يصل إلى 37 ألف اختبار؛ للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد بشكل يومي.وقالت بوبوفا - في مؤتمر صحفي اليوم: «يوميا نجري حوالي 34-37 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي المسبب لمرض (كوفيد - 19) هذه أرقام كبيرة ولكننا سنزيد هذا العدد».يشار إلى أن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، صرح الأسبوع الماضي، بأن أجهزة لتبسيط وتسريع تشخيص الإصابة بفيروس (كورونا) ستدخل الخدمة قريبا.وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 582 إصابة جديدة بالفيروس في 32 إقليمًا من أقاليم البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4731.وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - يوم الخميس الماضي - تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل الجاري.وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام العزل الذاتي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.