ترامب: إرسال آلاف العسكريين إلى الولايات للمساعدة فى مكافحة «كورونا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الحكومة الأمريكية سترسل آلاف العسكريين إلى الولايات لمساعدتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.وأضاف ترامب في لقاء يومي مع الصحفيين، "سنرسل عددا كبيرا من أفراد الجيش لمد يد المساعدة".وتابع: أنه يتم إرسال ألف عسكري إلى مدينة نيويورك بينهم أطباء عسكريون وممرضون.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.