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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تعلن نتائج فحص «كورونا» للمرضى المحجوزين بمعهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 11:03 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم التعامل بجدية كاملة مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بين الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام منذ اللحظة الأولي، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.

وأضاف علم الدين، أنه تم إدارة الملف وفقًا للخطط الموضوعة، بالإضافة إلي اتخاذ عدة قرارات مهمة لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، بالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وشدد الدكتور علم الدين، على أنه تم اكتشاف الحالة الأولي في يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له؛ للتأكد من الإصابات وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي أثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، وهذه هى ضريبة خدمتهم وتواجدهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

وتابع علم الدين، إنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة، وإرسال الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية علي رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة علي أن يعود للعمل مرة أخري بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حاليًا.

وأكد أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان؛ للحصول علي ١٠٠٠ كاشف طبي لفيروس كورونا على نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لجميع الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المعهد خلال آخر أسبوعين، مشيرا إلي أنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة، أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضًا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل، وسيعود مرة أخري بعد الوقف المؤقت للتعقيم، على أن يقتصر عمل العيادات الخارجية على الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأشار إلى تعيين فريقين جديدين لإدارة مكافحة العدوي والجودة داخل المعهد، موضحا أن إدارة المعهد ستتخذ كل ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، بدعم المعهد بكميات ضخمة من مستلزمات الوقائية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، إلي جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة شكلت غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة مباشرة، لمتابعة جميع المستجدات، وتلقي التقارير الدورية حول تنفيذ خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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