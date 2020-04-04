موسكو: 55 مليون قناع طبى قادمة من الصين

أكد النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في روسيا سيرجي تسيب اليوم، أن الصين سترسل 55 مليون قناع طبي إلى روسيا، وهناك بالفعل جدول زمني لاستلامها وتوزيعها على جميع المناطق.وقال تسيب: "نتوقع توريد 55 مليون قناع طبي من الصين، بموجب عقود رسمية، وهناك بالفعل جدول زمني لوصول وتوزيع الأقنعة على جميع الفيدراليات الروسية".وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا أن من بين العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في روسيا، هناك 808 جاءوا من الخارج، و2854 مصابا بالتواصل، و487 موضع شك.يُشار إلى أن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 32 منطقة، ليبلغ العدد الإجمالي في البلاد 4731 حالة.