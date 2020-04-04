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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال تعقيم المصالح الحكومية وأماكن التجمعات بالإسكندرية

السبت 04/أبريل/2020 - 10:55 م
جاكلين عازر
جاكلين عازر
هبه عويضه
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تابعت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال التطهير والتعقيم التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع متطوعين من قري أبيس.

وتم تنفيذ الحملة داخل عدد من المصالح الحكومية كالمجلس المحلي وقصر ثقافة الأنفوشي ومستشفى رأس التين وطول الكورنيش وجميع أماكن تجمع المواطنين بنطاق حي الجمرك، في ضوء أعمال التطهير والتعقيم المستمرة التي وجه بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نائب المحافظ على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة، والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام، والمساجد، والأضرحة، والكنائس وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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