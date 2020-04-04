رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الزنط: منظمة الصحة العالمية تلعب دورًا فى صناعة أزمة دولية

السبت 04/أبريل/2020 - 10:53 م
الدكتور سعد الزنط،
الدكتور سعد الزنط، الخبير الاستراتيجي
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور سعد الزنط، الخبير الاستراتيجي، إن هناك أزمة مصنوعة عالميا بالتزامن مع نشوب أزمة فيروس كورونا في العالم، وهذه الأزمة تشترك فيها مجموعة من الأطراف العالمية، وفي القلب منهم مافيا الأدوية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن دور مدير منظمة الصحة العالمية يشبه دورمحمد البرادعي في أزمة الأسلحة النووية بالعراق، فكل منهما لعب دورا في صناعة الأزمة.

وواصل: أن منظمة الصحة العالمية تمارس نوعا من الشفافية العالية جدا في إعلان أرقام المصابين خلال أزمة كورونا، لإثارة الرعب في العالم، وهذا دورها في صناعة الأزمة العالمية.

ولفت إلى أنه بعد أزمة كورونا سيحدث كساد اقتصادي عالمي على مدار عامين على الأقل، موضحا أنه بحلول عام 2025 ستكون الصين في المرتبة الأولى والهند في المرتبة الثانية وأمريكا في المرتبة الثالثة، ومصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد أبوبكر: «الرهان على الناس خسران وأزمة كورونا هتطول»

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

الرئيس السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم فى محاربة فيروس كورونا

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

هل هناك كتب تنبأت بفيروس كورونا؟.. أساتذة وباحثون في التاريخ يجيبون

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا