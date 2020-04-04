الزنط: منظمة الصحة العالمية تلعب دورًا فى صناعة أزمة دولية

قال الدكتور سعد الزنط، الخبير الاستراتيجي، إن هناك أزمة مصنوعة عالميا بالتزامن مع نشوب أزمة فيروس كورونا في العالم، وهذه الأزمة تشترك فيها مجموعة من الأطراف العالمية، وفي القلب منهم مافيا الأدوية.وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن دور مدير منظمة الصحة العالمية يشبه دورمحمد البرادعي في أزمة الأسلحة النووية بالعراق، فكل منهما لعب دورا في صناعة الأزمة.وواصل: أن منظمة الصحة العالمية تمارس نوعا من الشفافية العالية جدا في إعلان أرقام المصابين خلال أزمة كورونا، لإثارة الرعب في العالم، وهذا دورها في صناعة الأزمة العالمية.ولفت إلى أنه بعد أزمة كورونا سيحدث كساد اقتصادي عالمي على مدار عامين على الأقل، موضحا أنه بحلول عام 2025 ستكون الصين في المرتبة الأولى والهند في المرتبة الثانية وأمريكا في المرتبة الثالثة، ومصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا.