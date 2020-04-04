مى حسين تكشف تفاصيل مشاركتها الأولى فى «حكايات بنات»

عبرت الممثلة الشابة مي حسين عن سعادتها بالنجاح الذي حققته في أول تجربة تمثيلية لها من خلال مسلسل «حكايات بنات» الجزء الرابع، والذي يتم عرضه على شاشة قناة «أون» خلال هذه الأيام، مشيرة إلي أن أول تجربة تمثيل كانت متحمسة لها جدا.وأضافت «مي»، في تصريحات لـ«الدستور» أن شقيقتها الفنانة ليلي حسين لم تدعمها نهائيا، مؤكدة أنها ذهبت لعمل تجربة أداء وتم قبولها للوهلة الأول، إلا أن شقيقتها دعمتها معنويا في أول يوم تصوير المسلسل.وتابعت مي حسين، في تصريحاتها قائلة: «الحمدلله أول audition لي كان حلو وتم الاختيار من قبل أستاذ مصطفى أبوسيف، وزادت ثقته في أثناء تصوير المسلسل، وخاصة أنني كنت أقوم بمذاكرة دوري جيدا»، مشيرة إلى أن شخصية «رضوى» التي تقدمها في المسلسل كانت تعرف تفاصيلها جيدا بحكم حصولها على العديد من ورش التمثيل كان أهمهم ورشة نقابة المهن التمثيلية.واختتمت مي حسين قائلة: «تجربة حكايات بنات كنت متحمسة لها جدا ومبسوطة بيها أثناء التصوير، ولم أشعر بالقلق منذ أول يوم بالتصوير، على عكس ما كنت أتوقعه»، مؤكدة أن أجواء المسلسل كانت مريحة وهادئة، والخطوة المقبلة ستكون تواجدها في الجزء الخامس من المسلسل.يذكر أن المسلسل يشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبدالحليم وليلي حسين ورمزي لينر وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبوسيف.