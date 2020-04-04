رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بسنت فهمي: «الاقتصاد التشاركي» هو الحل لإدارة العالم بعد أزمة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 10:46 م
جريدة الدستور
طباعة

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أظهر أن الكرة الأرضية سكن لكل دول العالم، والحدود التي بين الدول وهمية، وهذا الفيروس كشف ذلك، موضحة أن أي مرض يُصيب دولة قد يتسبب في انتشاره في كافة دول العالم، "الدول كلها دلوقتي بقت شايفة بعض".

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن المواطنين أصبحوا يتحركون بين القارات عن طريق الانترنت والكمبيوتر ووسائل الإتصالات المختلفة، موضحة أن حياة الإنسان حاليا هي تُعد الاقتصاد، فكل دولة تريد أن تعيش حياة آمنه مليئة بالاستقرار من خلال التخلص من وباء كورونا.

وأشارت عضو مجلس النوب، إلى أن كل الاجراءات التي تتخذها الدولة في ظل انتشار هذا الوباء هي تهدف للحفاظ على حياة المواطنين، موضحة أن العالم أجمع نسى الحروب والأسلحة النووية، ويجب التفكير في كيفية إدارة العالم بعد مرحلة الوباء.

وتابعت: "أكبر الدول بقت بتدفن وفيات كورونا وناس بتحرق، أكبر وأعظم دولة من أكتر الدولة التي تواجه كارثة ومش عارفين يعملوا حاجة وهي أمريكا، محتاجين ندير الكرة الأرضية كأننا دولة واحدة عن طريق الاقتصاد التشاركي، ازاي الدول بعد الأزمة دي تتعامل مع بعض".

وواصلت: "لن يعد هناك احتكار لدول ما على دول أخرى، فيه دول عندها تكنولوجيا وفيه ناس عندها ثروات وفيه ناس عندها مناخ وفيه ناس عندها أغذية، ولازم يتم إدراة الاقتصاد بشكل تشاركي".


موضوعات متعلقة

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 14 .. الموعد والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد
ads

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

هل هناك كتب تنبأت بفيروس كورونا؟.. أساتذة وباحثون في التاريخ يجيبون

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا