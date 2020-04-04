بسنت فهمي: «الاقتصاد التشاركي» هو الحل لإدارة العالم بعد أزمة كورونا

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أظهر أن الكرة الأرضية سكن لكل دول العالم، والحدود التي بين الدول وهمية، وهذا الفيروس كشف ذلك، موضحة أن أي مرض يُصيب دولة قد يتسبب في انتشاره في كافة دول العالم، "الدول كلها دلوقتي بقت شايفة بعض".

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن المواطنين أصبحوا يتحركون بين القارات عن طريق الانترنت والكمبيوتر ووسائل الإتصالات المختلفة، موضحة أن حياة الإنسان حاليا هي تُعد الاقتصاد، فكل دولة تريد أن تعيش حياة آمنه مليئة بالاستقرار من خلال التخلص من وباء كورونا.

وأشارت عضو مجلس النوب، إلى أن كل الاجراءات التي تتخذها الدولة في ظل انتشار هذا الوباء هي تهدف للحفاظ على حياة المواطنين، موضحة أن العالم أجمع نسى الحروب والأسلحة النووية، ويجب التفكير في كيفية إدارة العالم بعد مرحلة الوباء.

وتابعت: "أكبر الدول بقت بتدفن وفيات كورونا وناس بتحرق، أكبر وأعظم دولة من أكتر الدولة التي تواجه كارثة ومش عارفين يعملوا حاجة وهي أمريكا، محتاجين ندير الكرة الأرضية كأننا دولة واحدة عن طريق الاقتصاد التشاركي، ازاي الدول بعد الأزمة دي تتعامل مع بعض".

وواصلت: "لن يعد هناك احتكار لدول ما على دول أخرى، فيه دول عندها تكنولوجيا وفيه ناس عندها ثروات وفيه ناس عندها مناخ وفيه ناس عندها أغذية، ولازم يتم إدراة الاقتصاد بشكل تشاركي".



