«الزراعيين»: توزيع مطهرات على المواطنين مجانًا لمكافحة كورونا

قال المهندس محمدي البدري رئيس لجنة الصحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، إن اللجنة تبنت مبادرة لتشجيع المواطنين على أعمال التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا الجديد بتوزيع بخاخات مطهرات وكحول مجانى، حرصا من اللجنة بتفعيل دورها المجتمعي.وأضاف البدرى لـ"الدستور"، أن المبادرة تهدف لزيادة وعي المواطنين وتوفير المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية الدكتور عصام رمضان خبير الصحة العامة بالأمم المتحدة.