المغرب يسجل أول حالة وفاة فى صفوف الأطباء بسبب «كورونا»

أعلنت نقابة أطباء القطاع العام المغربي تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الأطباء في البلاد، بسبب وباء كورونا المستجد، موضحة أن الطبيبة متخصصة في مستشفى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.وذكر بيان النقابة، مساء اليوم السبت: "تنعي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إحدى بناتها المناضلات؛ الدكتورة اصياد مريم الطبيبة المتخصصة بمستشفى محمد الخامس، شهيدة الواجب الوطني، وذلك يوم 4 أبريل 2020 بعد إصابتها بعدوى مرض كورونا المستجد".وأضاف البيان: "رغم فداحة الألم والفاجعة، نحيي التضحيات الجسام للأطباء الذين لم ولن يتراجعوا عن أداء واجبهم بما يمليه ضميرهم، ولن يبرحوا أماكن عملهم".