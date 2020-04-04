شهادات من داخل الحجر الصحى: نتعامل برقى واحترام فى فنادق فاخرة

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، شهادات لمصريين عائدين من الخارج والمتواجدين داخل العزل الصحي، وذلك بعد إعادتهم من الدول التي كانوا عالقين بها.وأكد المصريون العائدون في الفيديو الذي عرضه الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنهم جميعا دخلوا الحجر الاحترازي في أماكن لائقة بمرسى علم وعدة فنادق أخرى.وفي السياق ذاته قالت الدكتور إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والمتواجدة بالحجر الصحي، إنها كانت ضمن الـ 270 العالقين القادمين من لندن، وأنها وجدت معاملة لائقة من الأطباء والمسئولين الذين يستقبلونها.وأوضحت في مداخلة هاتفية لها خلال برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور، أن هناك مواعيد محددة لهم في الفطار والغداء والعشاء وتقدم لهم وجبات لائقة، عبر عمال لا يلتقون بهم ويتركونها على أبواب الغرف، كما أنهم يرتدون كمامات.وأشارت إلى أنها انزعجت من تطاول البعض على الضباط والمسئولين، موضحة أن كل ما أشيع عن تطاول المسئولين عليهم لا صحة له من الأساس، وأنهم يتعاملون بكامل اللياقة وضبط النفس.ولفتت إلى أنهم قيل لهم إنهم سيدفعون 900 جنيه لكل يوم عزل في مصر داخل الفندق، إلا أن الفندق أخبرهم بأنهم لن يدفعوا مليما واحدا.